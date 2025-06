Après le fond de commerce, les murs: le grand magasin BHV change complètement de pavillon

Le BHV, le 18 mars 2016, à Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

C'est un processus en plusieurs étapes: après avoir acheté en 2023 le fond de commerce du BHV, un magasin célèbre situé dans le coeur de Paris, la Société des grands magasins (SGM) va finalement en acquérir aussi les murs, grâce à la participation de la Banque des territoires (Caisse des dépôts).

Leur vente patine depuis plus de deux ans et ils restaient jusque-là la propriété des Galeries Lafayette, évalués à quelque 300 millions d'euros selon le magazine Challenges qui suit de près l'enseigne.

L'opération de rachat reste cependant "soumise à la mise en place d'un financement bancaire complémentaire", précisent les deux acheteurs dans un communiqué commun, où ils indiquent que la SGM "restera majoritaire" à "l'issue de l'opération".

Selon Challenges, cela faisait plus de deux ans que la SGM - société créée en 2021 par deux trentenaires frère et soeur, Frédéric et Maryline Merlin - tentait de finaliser ce rachat des murs du BHV Marais. Le déclic est donc venu de la Caisse des dépôts, qui a accepté d'accompagner la SGM en tant qu'actionnaire minoritaire.

Directeur de l'investissement de la Banque des territoires, François Wohrer considère ce projet comme "une opportunité unique de faire de ce lieu emblématique un moteur du dynamisme commercial au coeur de Paris".

En difficulté post-Covid, l'emblématique Bazar de l'Hôtel de Ville avait quitté en 2023 le giron des Galeries Lafayette, qui le détenait depuis 1991, après que l'enseigne avait multiplié les refontes pour relancer le magasin avant de le céder.

Les difficultés du BHV se sont poursuivies malgré le changement de propriétaire.

Les représentants du personnel avaient alerté durant l'année 2024 quant à la santé du BHV, arguant notamment que certains fournisseurs peinaient à se faire payer depuis le changement de propriétaire.

Mais en janvier 2025, la SGM a revendiqué le retour de la rentabilité du BHV Marais, sans toutefois publier de résultats exhaustifs.

L'annonce des négociations exclusives entre la SGM et la Caisse des dépôts survient peu après l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête du BHV: Karl-Stéphane Cottendin, chargé en avril de "bâtir le BHV de demain", moins de deux ans après la nomination de sa prédécesseure.

- Créé en 1856 -

"Le projet prévoit une transformation en profondeur pour répondre aux nouveaux usages urbains et modes de consommation. L’objectif est de faire de ce site légendaire un lieu de vie durable, accessible et utile pour l’ensemble des visiteurs", indiquent la SGM et la Caisse des dépôts dans leur communiqué à propos du mythique magasin parisien.

"Le retour à la rentabilité que nous avons déjà amorcé nous donne aujourd’hui la légitimité et les moyens d’inscrire cette ambition dans la durée", insiste mardi Frédéric Merlin, président de SGM, cité dans le communiqué.

La SGM est une foncière commerciale qui détient et exploite aujourd'hui la marque BHV, les magasins du BHV Marais, du BHV Parly 2, et détient sept magasins les Galeries Lafayette.

Deuxième plus ancien grand magasin parisien après le Bon Marché, le BHV avait été fondé en 1856 par un marchand originaire d'Annonay (Ardèche), François Xavier Ruel, venu tenter sa chance à Paris après avoir rencontré sa femme, Marie-Madeleine Poncerry, à Lyon.

C'est cette dernière qui prit la tête cette année-là d'un magasin portant le nom de "Grand Bazar de l'Hôtel de Ville-Ruel Jeune", à l'angle des rues de Rivoli et des Archives, détaillait un ouvrage publié en 2016, qui le présentait comme "le grand magasin préféré des Parisiens".