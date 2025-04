Applaudissements et acclamations pour les adieux au "pape proche des plus petits"

Vue aérienne du parvis de la basilique Saint-Pierre et du cercueil du pape François lors de ses funérailles au Vatican, le 26 avril 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

A l'arrivée du cercueil du pape François sur la place Saint-Pierre, puis une fois la messe terminée, des applaudissements et acclamations ont retenti dans la foule des 250.000 personnes venues rendre hommage une dernière fois au pontife "proche des plus petits".

C'est le moment qu'ils attendaient depuis le petit matin: l'arrivée peu après 10H00 du cercueil de bois et de zinc sur l'imposant parvis de la basilique Saint-Pierre, à Rome.

Le cérémonial grandiose, minutieusement préparé, pour les funérailles du 266e pape, mort lundi d'un AVC à 88 ans, n'avait sans doute pas anticipé cet élan enthousiaste, ces applaudissements et acclamations.

"Il représentait la paix et l'acceptation de tous, c'était le pape de tous, quelqu'un d'authentique", souligne Cyril Clark, l'un de ces fidèles qui se sont massés autour de la place Saint-Pierre.

Le cardinal italien Giovanni Battista Re bénit le cercueil du pape François, sur lequel est posé le livre des évangiles, lors de la cérémonie funéraire place Saint-Pierre au Vatican, le 26 avril 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Jérémie Metais est lui venu spécialement de Grenoble, dans les Alpes françaises, "sur un coup de tête": "pour moi, il représente beaucoup. C'était un pape proche des plus petits".

"Je suis touché par le monde. C'est beau de voir toutes ces nationalités réunies. C'est un peu le centre du monde aujourd'hui ici", apprécie-t-il.

Le président français Emmanuel Macron, son épouse Brigitte Macron, le président américain Donald Trump, la première dame Melania Trump parmi les chefs d'Etat et personnalités qui assitent aux funérailles du pape François place Saint-Pierre au Vatican, le 26 avril 2025 ( AFP / Isabella BONOTTO )

Sur le parvis, sous un soleil radieux, ont pris place des dizaines de chefs d'Etat et de têtes couronnées en costume sombre, comme le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, le Français Emmanuel Macron, le Brésilien Lula et l'Argentin Javier Milei.

A gauche de l'autel, dans un ordonnancement tout aussi géométrique, 255 cardinaux et 750 évêques et prêtres, revêtus de rouge ou de violet, ont suivi dans le plus grand recueillement la messe présidée par l'Italien Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux.

- Foule colorée et jeune -

Bien plus loin, une foule plus colorée et plus jeune, presque joyeuse, a rapidement rempli la Via della Conciliazione, la majestueuse artère reliant le Vatican aux rives du Tibre, où ont été installés des écrans géants pour permettre aux arrivants de suivre la cérémonie.

Des personnes suivent les funérailles du pape François sur un écran installé Via della Conciliazione, près du Vatican, le 26 avril 2025 à Rome ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Dans cette foule, a constaté l'AFP, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Pour assister aux funérailles du premier pape sud-américain de l'histoire, il fallait s'être levé tôt.

Gabriela Lazo et ses enfants ont passé la nuit dans leur voiture: "être aux funérailles avec ma famille est la plus belle chose possible. Nous aurions aimé le voir en personne, mais grâce à Dieu et à lui, nous sommes ici pour ce moment", insiste cette Péruvienne de 41 ans.

Des fidèles assistent aux funérailles du pape François place Saint-Pierre au Vatican, le 26 avril 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

Andrea Ugalde est elle venue spécialement de Los Angeles pour assister aux funérailles: "dès que j'ai atterri jeudi, je suis venue place Saint-Pierre. Je veux simplement être là et participer à cet événement".

Malgré la perte de leur chef, malgré la solennité de l'événement, beaucoup de ces fidèles ont l'impression d'être des privilégiés qui ont vécu un moment historique.

- "L'Eglise plus normale" -

"On ne pouvait pas rater ça", sourit Katie Hibner Roncalli, une enseignante américaine de 33 ans arrivée dès 03H00 du matin aux abords de la place Saint-Pierre avec trois élèves.

Des fidèles asistent aux funérailles du pape François place saint-Pierre au Vatican, le 26 avril 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

"C'était hyper important pour moi de venir car c'est un pape qui a marqué notre génération", renchérit Marine De Parcevaux, 21 ans.

"Toutes les avancées qu'il a faites sur l'écologie, sur l'avenir des jeunes, l'homosexualité... Il nous a redonné espoir en l'avenir, ça faisait du bien d'avoir une nouvelle voix plus moderne dans l'Eglise", poursuit cette étudiante française, qui a peint une aquarelle de la façade de Saint-Pierre derrière une barrière en attendant le début de la cérémonie.

Des personnes saluent le passage du cercueil du pape François transporté en papamobile de la basilique Saint-Pierre à à la basilique Sainte-Marie-Majeure, lors de la cérémonie funéraire au Vatican, à Rome, le 26 avril 2025 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Au terme des deux heures de messe, des applaudissements ont longuement accompagné le cercueil pour son retour dans Saint-Pierre, avant qu'il ne soit escorté de l'autre côté du Tibre, jusqu'à la basilique Sainte Marie Majeure où François, pour prendre une dernière fois ses distances avec la tradition, a choisi d'être inhumé.

Le cortège, passant notamment par la spectaculaire Via dei Fori Imperiali qui mène au Colisée, a été salué par 150.000 personnes.

Parmi les fidèles qui l'y attendaient, une Argentine vivant en Italie, Romina Cacciatore.

"Il était le pape du monde, du peuple, il a fini par rendre l'Eglise plus normale, plus humaine", résume cette traductrice de 48 ans qui ne cache pas "(son) angoisse" pour l'après-François.