Appel à la grève dans les aéroports de Paris le 17 juillet, avant les JO

( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Plusieurs syndicats du gestionnaire des aéroports desservant Paris, le Groupe ADP, ont appelé lundi à se mettre en grève le 17 juillet, soit une dizaine de jours avant l'ouverture des Jeux olympiques, réclamant pour cette période chargée une gratification "pour l'ensemble du personnel".

Les syndicats CGT, CFDT, FO et UNSA dénoncent une "dégradation des conditions de travail", réclamant notamment une "gratification pour l'ensemble du personnel", un plan d'embauche "massif" de 1.000 postes et la garantie de pouvoir poser des jours pendant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP).

Mais le PDG du groupe, Augustin de Romanet, a pris la décision "unilatérale" de "verser une prime uniquement à une partie du personnel", ont-ils regretté dans un communiqué commun.

"Tous les syndicats ont unanimement dénoncé ces méthodes de division et les choix de la direction", indiquent-ils, "Force est de constater que le PDG a balayé nos revendications."

Un refus que les syndicats jugent "dogmatique", quand "l'entreprise dispose des ressources pour répondre aux demandes légitimes des salariés et de leurs représentants", en citant notamment des "dividendes confortables des actionnaires".

En période estivale, les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly accueillent quelque 350.000 passagers par jour au total. Le Groupe ADP ne s'attend pas à voir les volumes de voyageurs croître à l'occasion des Jeux, mais a pris des mesures pour garantir l'accueil des athlètes, avec des parcours spécifiques et des infrastructures éphémères.

Les organisations syndicales réclament elles "depuis des mois" à la direction "des moyens pour faire face à l'évolution du trafic aérien et à l'organisation des JOP", rappelaient-elles déjà dans un communiqué mi-juin.

Réunis vendredi en assemblée générale, près de 300 salariés "ont soutenu la décision unanime des syndicats d'interrompre leur participation à toutes formes de réunions avec la direction".

Les Assemblées générales ont "donné mandat pour lancer un mouvement de grève le 17 juillet prochain pour obtenir satisfaction", ont affirmé lundi les syndicats.

"Si nous en sommes réduits à appeler à la grève, c'est en raison du refus obstiné de la direction et en particulier du PDG d'ADP, sous-estimant l'ultimatum lancé par les syndicats unis et la détermination des personnels", ont affirmé la CGT, la CFDT, FO et l'UNSA.

Les salariés d'ADP avaient déjà été appelés à la grève le 19 mai. Le mouvement n'avait pas provoqué de perturbations majeures.

Des salariés de plusieurs secteurs ou entreprises publiques se sont mobilisés avec succès ces derniers mois pour obtenir des primes d'activité en vue des Jeux olympiques, notamment à la RATP et la SNCF.