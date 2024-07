Antoine Griezmann : « Je suis un soldat du collectif »

L’homme qui s’adapte à tout.

Aligné au poste d’ailier droit face à la Belgique, Antoine Griezmann n’a pas encore réalisé la prestation référence tant attendue dans cet Euro. Mais le Colchonero, toujours prêt à rendre service à Didier Deschamps et à l’équipe de France, ne s’en plaint pas. « C’était un nouveau match et un nouveau poste. Je suis un soldat du collectif et du coach, il sait très bien qu’il peut compter sur moi pour changer de position, que je me donnerai toujours à fond , a affirmé l’intéressé ce mardi soir sur TF1. Je ne suis pas un ailier qui va faire des un contre mais plus qui va chercher les espaces dans l’axe, je suis rentré 2-3 fois sur mon pied gauche. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué à cette position, donc il fallait s’habituer. » …

TB pour SOFOOT.com