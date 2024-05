information fournie par So Foot • 17/05/2024 à 23:20

Angers en Ligue 1, Saint-Étienne, Rodez et Paris barragistes, Troyes en National

Angers en Ligue 1, Saint-Étienne, Rodez et Paris barragistes, Troyes en National

Dans une dernière journée haletante, Angers se contente d'un match nul contre Dunkerque (0-0) pour rejoindre l'AJA dans une accession directe en Ligue 1. Vaincu par QRM (2-1), Saint-Étienne devra passer par les barrages, tout comme Rodez et le Paris FC, pour espérer le même sort. Dans le bas de tableau, Troyes est tombé en National.

Et une de plus pour faire trente-huit !

Le suspense est monté crescendo dans cette dernière journée de Ligue 2 2023-2024. Au moment de recevoir une équipe de Dunkerque quasiment maintenue à Raymond-Kopa, Angers, deuxième, comptait deux points d’avance sur l’AS Saint-Étienne et n’avait qu’à s’imposer sur sa pelouse pour valider sa montée dans l’élite. Cela n’a pas été simple, à l’image d’un penalty indiscutable mais non sifflé sur Farid El-Melali. Mais au final, le match nul et vierge a arrangé tout le monde (0-0) . En embuscade à la troisième place, les Verts ont tenté 14 tirs dans leur première période sur la pelouse de Robert-Diochon, un record dans la saison. Hélas pour eux, cela n’a pas suffi à marquer, bien au contraire : QRM, déjà condamné au National, s’est imposé de manière très froide en sanctionnant un adversaire bien trop emprunté pour trembler les filets (2-1) . Beaucoup moins diesel qu’Angers ou Sainté, Rodez a acquis un succès express contre Ajaccio pour s’emparer de la quatrième place afin de recevoir pour son premier match de barrages (2-0) .…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com