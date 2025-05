information fournie par So Foot • 20/05/2025 à 10:55

Angel Gomes annonce son départ du LOSC

Petit Angel parti trop tôt.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international anglais du LOSC Angel Gomes a annoncé sur ses réseaux sociaux ne pas continuer l’aventure dans le nord de la France. Un club qu’il décrit comme « plus qu’une simple équipe – c’est une famille, une maison et un endroit qui m’a façonné sur et en dehors du terrain ». …

VF pour SOFOOT.com