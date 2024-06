Allô maman, Szobo

Attendu comme le fer de lance de la Hongrie pour cet Euro 2024, Dominik Szoboszlai ne répond pas vraiment aux attentes. Au même titre que sa sélection.

Dans l’imaginaire du parfait supporter de football, porter le numéro 10 de son pays n’a aucun égal. Et pour cause, ce numéro vous confère en effet les pleins pouvoirs. Techniques d’abord, puisque vous êtes considéré comme le meilleur joueur de l’équipe. Institutionnels ensuite, au vu de la légitimité et de l’aura que vous offre ce précieux numéro. Mais lorsque l’un de ces éléments coince, plus rien ne va. Cette situation, Dominik Szoboszlai la vit ainsi depuis le début de l’Euro allemand. Le plus jeune capitaine de l’histoire d’un Championnat d’Europe (à 23 ans et 7 mois, dépassant le Français Maryan Wisniewski, capitaine en 1960) est peu à l’aise dans son jeu, pas vraiment aidé par les coéquipiers, et galère dans son costume de guide national.

Il est censé être notre meneur, mais force est de constater qu’il n’est pas encore prêt.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com