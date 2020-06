Allergies : alerte rouge au pollen sur presque toute la France

Le réchauffement climatique favorise l'appartiion d'allergies (illustration). © ANGELIKA WARMUTH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Pour beaucoup, le retour du printemps et des beaux jours est synonyme d'éternuements en série et de nez qui coule. Et alors que la France retrouve peu à peu le plaisir de l'extérieur après de longues semaines de confinement, la situation est critique au niveau des allergies au pollen. Selon BFM TV, qui cite la dernière carte en date du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), « le risque est très élevé sur tout le territoire ces prochains jours pour les pollens de graminées », émanant des pelouses et des herbes.

Effectivement, le niveau d'alerte est élevé (pour une vingtaine de départements) ou très élevé (pour la grande majorité) sur toute la France pour les pollens de graminées, à l'exception des Alpes-Maritimes et des deux départements corses. Autour de la Méditerranée, on note également la présence de pollens de chêne, d'olivier et de pariétaire avec un niveau d'alerte moyen par endroits.

Dans les années à venir, comme l'explique BFM TV, les difficultés traversées par les personnes allergiques au pollen devraient s'intensifier à l'arrivée du printemps. En cause, le réchauffement climatique. « Les pollens de graminées vont être en plus grande quantité dans l'air et la saison va être plus longue, explique l'allergologue Laurence Trebuchon auprès

