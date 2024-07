Allemagne: les ventes de voitures électriques continuent de s'enliser en juin

Le marché automobile en Allemagne est reparti légèrement à la hausse en juin, mais l'électrique continue de s'effondrer depuis la fin des subventions gouvernementales, selon les chiffres publiés mercredi.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Au total, 297.329 voitures ont été immatriculées en Allemagne, soit 6,1% de plus qu'en juin 2023, a indiqué dans un communiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Il s'agit des ventes tous types de moteurs confondus, tirées par les voitures à diesel, à essence, et hybrides, qui ont augmenté chacune de plus de 12% sur un an.

De leur côté, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de 18,1%.

C'est la cinquième baisse consécutive pour ce segment, après une chute de 30,6% le mois dernier.

Ce recul est lié à la décision en décembre 2023 du gouvernement d'Olaf Scholz d'arrêter quasiment du jour au lendemain son programme d'aides à l'achat pour les véhicules électriques, en raison de contraintes budgétaires.

Résultat, les voitures électriques ont représenté en juin une part de 14,6% du marché automobile, en forte baisse par rapport à la moyenne supérieure à 18% sur l'année 2023.

Avec ce déclin "drastique", l'objectif du gouvernement allemand de voir circuler 15 millions de voitures électriques d'ici 2030 "s'éloigne de plus en plus", a commenté la fédération allemande des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) dans un communiqué.

Les voitures électriques ont conquis en quelques années 14,6% des parts du marché européen en 2023. Mais elles restent cantonnées aux segments supérieurs vendus quelque 40.000 euros pour des modèles comme la VW ID.3 ou la Tesla Model 3.

Les constructeurs peinent à développer des modèles d'entrée de gamme, ce qui rend difficile l'accès à une clientèle plus large.

"La première vague de consommateurs férus de technologie et soucieux de l'environnement a été largement servie, il s'agit maintenant de convaincre la grande masse des automobilistes", commente Constantin Gall, analyste chez EY.

La faiblesse des ventes électriques est d'autant plus problématique pour les constructeurs que de nouveaux objectifs plus stricts de limitation des émissions de CO2 s'appliqueront en 2025 dans l'Union européenne.

"L'industrie ne peut pas vraiment se permettre de stagner ou même de diminuer les ventes de voitures électriques, car des milliards d'amendes seraient alors dus", prévient M. Gall.