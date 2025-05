Alexandre Lacazette et Rayan Cherki décorés de l’Ordre national du mérite à Lyon

Enfin une distinction à Lyon !

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont reçu, ce mardi 13 mai 2025 à l’hôtel de préfecture du Rhône, la médaille de l’Ordre national du mérite pour leur parcours aux Jeux olympiques de Paris. Chaque athlète, olympique et paralympique français(e), ayant gagné une médaille à ces Jeux ont été récompensés : de la Légion d’honneur pour l’or, et de l’Ordre national du mérite pour le bronze et l’argent. …

VF pour SOFOOT.com