Aides au carburant : le gouvernement prépare la suite du dispositif et lorgne les entreprises

L'Etat souhaite que les entreprises prennent une part plus grande dans l'aide aux salariés ayant besoin de leur véhicule.

Faire le plein de son véhicule, un geste anodin qui pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français.

Dans un contexte marqué par l'inflation et la hausse du prix des énergies, le gouvernement en a bien conscience et souhaite anticiper la fin de la remise de 18 centimes à la pompe , prévue en septembre, comme l'a confirmé Olivier Véran, porte-parole, jeudi 21 juillet au micro de Franceinfo. "À la rentrée, il ne faut pas que la facture d’essence pèse trop lourd dans le panier des ménages. Il faut également que les entreprises puissent prendre leur part, le relais de l’aide de l’État, le plus rapidement possible", a-t-il assuré.

Passer le relais aux entreprises

L'idée du gouvernement serait de prolonger la ristourne actuelle de 18 centimes sur le litre de carburant en l'augmentant un peu mais en renonçant à l'indemnité carburant pour les travailleurs modestes et les gros rouleurs.

Les entreprises pourraient aussi aider les salariés "en relais de la ristourne", avance une source à l'AFP. "Ce n'est pas incohérent, souligne Olivier Véran. Est-ce que c'est aux impôts des Français, à l'Etat, d'aider, de donner le coup de pouce, au salarié pour qu'il puisse venir travailler ou est-ce que c'est à l'entreprise d'aider son salarié ?"

Le gouvernement, qui ne dispose que d'une majorité relative au Parlement, est en quête de compromis sur ce texte très attendu. Les discussions portent notamment sur le niveau de la ristourne, sachant que le gouvernement ne veut "pas sortir du cadre budgétaire" fixé.

Négociations avec la droite

L'exécutif entend également s'assurer que cet accord convienne à l'ensemble du groupe LR à l'Assemblée , ainsi qu'au Sénat à majorité de droite. "Ce n’est pas du flan quand on dit qu’on tend la main et qu’on est dans la concertation, assure Olivier Véran. Si notre article initial de loi devait être remplacé par un autre dispositif totalement différent mais qui atteint ces deux principes, nous le prendrions."

Pour l'heure si le principe d'une aide semble acté par le gouvernement, les modalités restent floues et devront être débattues par les parlementaires a martelé Olivier Véran au micro de Franceinfo.