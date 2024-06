information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 15:22

Aholou signe chez un promu

Le mercato français s’emballe ! (Non, on déconne)

Après le départ, en prêt, de Fabian Rieder du Stade Rennais, c’est au tour du Racing Club de Strasbourg d’annoncer un transfert. À 30 ans, Jean-Eudes Aholou signe au SCO d’Angers, tout juste promu en Ligue 1, après une saison en deuxième division. Ni le montant de l’opération ni la durée du contrat n’ont été révélés par les deux clubs français. L’Ivoirien formé au LOSC avait rejoint Strasbourg en janvier 2017 avant d’être vendu à l’AS Monaco un an et demi plus tard. Après un prêt à Saint-Étienne, Aholou était revenu deux saisons (2020-2022) en Alsace. Depuis deux ans, le milieu défensif était à nouveau sous contrat avec le Racing, 13 e de Ligue 1 la saison dernière. Après 141 matchs avec le Racing dont zéro en 2023-2024, il succède à Stéphane Bahoken en devenant le premier Strasbourgeois à faire le chemin jusqu’à Angers depuis 2018.…

LL pour SOFOOT.com