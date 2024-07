Ahmed Kollab : « C’est presque un miracle de sortir de Gaza »

À 22 ans, Ahmed Kollab aimerait ne penser qu’au football. Mais il est né dans la bande de Gaza et depuis autant d’années, il doit vivre sur ce ruban de terre où la guerre n’a jamais sommeil. Depuis les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas et la réponse israélienne qui a suivi, le football gazaoui a été enterré sous les bombes. International palestinien (16 sélections) et joueur de l’Ittihad Khan Younes, il accorde à So Foot un entretien exclusif marqué par les coupures de connexion internet et le besoin régulier de contenir ses émotions lorsqu’il évoque ses souvenirs d’une terre qu’il a aujourd’hui quittée.

Comment était la vie pour un footballeur de Gaza avant le 7 octobre 2023 ?

On vivait plutôt bien de notre passion avant tout ça, même si ça n’avait rien de comparable avec les footballeurs du reste du monde. Le siège de Gaza et l’occupation israélienne ont toujours mis des obstacles, surtout administratifs, sur notre route de joueurs de football. Notre salaire demeurait très modeste, mais suffisant pour une personne vivant à Gaza avec sa famille. Ce qui était beau avec le football, c’est qu’il représentait une échappatoire pour tous les joueurs et les supporters de Gaza.…

Propos recueillis par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com