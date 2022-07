Agriculture et sécheresse : "On ne fait pas suffisamment de réserve d'eau en France", déplore la FNSEA

Un étang asséché à Taillebourg, dans l'ouest de la France, le 18 juillet 2022 ( AFP / XAVIER LEOTY )

L'été est chaud, mais aussi très sec. Ce mois-ci sera "très probablement le mois de juillet le plus sec" depuis 1959 et le début des relevés, selon Météo France. Le pays affronte depuis des semaines une sécheresse qui a poussé les autorités à imposer des restrictions d'usage de l'eau dans 91 départements, un "record".

"En moyenne sur la France, il est tombé huit millimètres de précipitations du 1er au 25 juillet", soit "un déficit énorme de précipitations", a indiqué à l'AFP Christian Veil, climatologue chez Météo-France.

Des conditions qui ont un impact sur l'agriculture. Au micro de France Info ce jeudi 28 juillet, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Christiane Lambert, a déploré le fait que la France ne fait pas assez de réserve d'eau.

"Le Varenne agricole de l'eau qui a été conclu par le Premier ministre en janvier prévoit justement d'augmenter la capacité de stockage. On a des pluies diluviennes en hiver, de plus en plus fréquentes avec des inondations, si on captait ne serait-ce que 10% de cette eau qui file à toute allure vers la mer en faisant parfois des dégâts importants, on garde cette eau en réserve et l'utilise quand on en a besoin", a-t-il déclaré.

"Il y a seulement 5% des terres françaises qui sont irriguées. On ne stocke qu'1,7% de l'eau de pluie. L'Espagne en stocke 25%", a-t-elle comparé. "Il faut faire des études topographiques, hydrologiques, qui déterminent à quels endroits nous avons le droit ou pas de faire des réserves d'eau. Nous n'en faisons pas suffisamment en France, nous avons augmenté de 1% nos réserves d'eau en dix ans, l'Europe les a augmentées de 13%. Plus au nord, le Danemark, les Pays-Bas, la Hongrie, ont augmenté les réserves d'eau, et nous en France, on regarde la pluie tomber, s'en aller, et on ne stocke pas pour des raisons idéologiques et politiques et on a pris un retard énorme", a déploré Christiane Lambert.

"Après on nous dira que les fruits et légumes sont chers, mais si on n'a pas d'eau, ils coûtent plus chers à produire", a mis en garde la présidente de la FNSEA.

91 départements sur 96 sont concernés par une restrictions sur l'usage de l'eau

Le "nombre de départements avec restriction" sur l'usage de l'eau a atteint un record, selon le ministère de la Transition écologique. Sur 96 départements, les Yvelines, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis ne sont pas concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau, selon le site de l'information sécheresse du gouvernement, Propluvia.

L'Etat a mobilisé l'Office français de la biodiversité (OFB) pour mener des contrôles et assurer le respect des restrictions. "Depuis le début des arrêtés sécheresse, au début de l'été, l'OFB a réalisé 1.400 contrôles, avec des taux de conformité de 80 à 90%", a expliqué à l'AFP Loïc Obled, directeur général délégué de l'Office.

La carte de Propluvia résumant les différents niveaux d'alerte a viré au rouge dans une bonne partie de l'ouest du bassin de la Loire, mais aussi dans la Drôme, l'intérieur du Var ou le Lot. Dans ces zones, seuls les prélèvements d'eau pour les usages prioritaires sont autorisés. Les prélèvements à des fins agricoles sont proscrits. Le débit de la Loire est en forte baisse, à 129 m3 par seconde le 20 juillet, contre 475 m3/s au début du mois et la Loire-Atlantique est placée en "alerte eau potable" depuis le 20 juillet. L'association Eaux et Rivières de Bretagne plaide, elle, pour des restrictions encore plus strictes.

En Lorraine, le faible débit de la Moselle oblige la centrale nucléaire de Cattenom à puiser l'eau destinée à refroidir ses installations dans un bassin de retenue voisin. En Franche-Comté, plusieurs communes du Doubs n'ont plus d'eau potable et sont alimentées par des camions citernes, selon la préfecture.