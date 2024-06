information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 21:18

Affrontements entre les supporters serbes et la police allemande

Les Balkans, encore et toujours.

Avant de se rendre au stade pour Danemark-Serbie, certains supporters serbes ont semé le chaos dans les rues de Munich. Face à des membres des forces de l’ordre déployés en nombre, ils se sont particulièrement illustrés dans le jet de bouteilles et de chaises. La police allemande a riposté avec un gaz lacrymogène et des interpellations plus efficaces, au point de faire preuve d’une certaine intolérance, selon le média local Nova.…

