Affaire Maddie: troisième jour de fouilles dans le sud du Portugal

Opérations de recherche dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maddie McCann sur la commune de Lagos, dans le sud du Portugal, le 5 juin 2025 ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

Les recherches ont repris jeudi dans le sud du Portugal, près du lieu de la disparition en 2007 de la fillette britannique Maddie McCann, pour le troisième jour consécutif de cette nouvelle phase d'investigations menée à l'initiative d'enquêteurs allemands, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Comme mardi et mercredi, des véhicules de police portugais et allemands se sont engagés peu avant 09H00 (08H00 GMT) sur un chemin de terre à l'accès barré non loin de la station balnéaire de Praia da Luz, sur la commune de Lagos.

Mercredi, les recherches des enquêteurs, dont au moins 25 Allemands, se sont concentrées sur des terrains autour de plusieurs maisons en ruines, situées près de Praia da Luz, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Selon les médias portugais, à l’aide de pelleteuses, de pelles et de tronçonneuses, ces enquêteurs ont nettoyé et fouillé des parcelles et des puits abandonnés proches de l'ancienne demeure de Christian Brückner, un Allemand déjà condamné pour viol et le principal suspect dans l'affaire.

Ils ont également utilisé un géo-radar, pour détecter d’éventuelles traces souterraines, et ont collecté des matériaux qui doivent être à présent analysés.

Opérations de recherche dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maddie McCann sur la commune de Lagos, dans le sud du Portugal, le 5 juin 2025 ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

Ces nouvelles recherches, qui pourraient s'achever dès jeudi ou durer jusqu'à vendredi, sont menées dans le cadre d'un mandat émis par le ministère public de Brunswick (nord de l'Allemagne), qui dirige une enquête préliminaire contre Christian Brückner.

Dans ce dossier, les dernières fouilles, infructueuses, avaient eu lieu en mai 2023, près d'un lac situé à Silves, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la disparition de Madeleine McCann.

La justice allemande avait fait sensation en 2020 en disant être convaincue de l'implication de Christian Brückner dans la disparition de la fillette. Soupçonné de l'avoir tuée, il n'a toutefois toujours pas été inculpé.

En 2007, Maddie, trois ans, a disparu de l'appartement où elle passait des vacances avec ses parents pendant que ceux-ci dînaient à proximité. L'affaire est aussitôt devenue une énigme criminelle au retentissement mondial.

Opérations de recherche dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maddie McCann sur la commune de Lagos, dans le sud du Portugal, le 5 juin 2025 ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

A l'époque des faits, Christian Brückner vivait sur la côte portugaise de l'Algarve, à proximité du lieu de villégiature des McCann, et un téléphone portable à son nom a borné près de leur logement le soir de la disparition.

Christian Brückner purge actuellement une condamnation à sept ans de prison pour le viol en 2005 d'une septuagénaire américaine à Praia da Luz, où a disparu Madeleine McCann. Il doit sortir de prison en septembre prochain.

Il a par ailleurs été acquitté en octobre 2024 en Allemagne dans un procès pour deux agressions sexuelles et trois viols commis entre 2000 et 2017, encore au Portugal.