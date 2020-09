Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Affaire Maddie: Le procureur allemand s'intéresse à un viol commis dans la même région du Portugal Reuters • 22/09/2020 à 20:59









AFFAIRE MADDIE: LE PROCUREUR ALLEMAND S'INTÉRESSE À UN VIOL COMMIS DANS LA MÊME RÉGION DU PORTUGAL HAMBOURG (Reuters) - Le procureur allemand qui enquête sur la disparition en 2007 de la fillette britannique Madeleine McCann au Portugal a annoncé déclaré mardi qu'il avait ouvert une nouvelle enquête sur le viol d'une jeune femme en 2004 dans le même secteur. Maddie McCann était âgée de trois ans lorsqu'elle a disparu en mai 2007 lors de vacances familiales dans l'Algarve, au Portugal, un soir où ses parents dînaient avec des amis à proximité. Depuis le mois de juin, l'enquête se concentre sur Christian B., un Allemand de 43 ans déjà condamné pour viol et agression sexuelle sur mineur et est actuellement détenu à Kiel qui se trouvait dans cette région du sud du Portugal au moment de la disparition de Maddie. Le procureur allemand Hans Christian Wolters, qui dirige l'enquête visant Christian B., a annoncé mardi qu'il avait ouvert à la fin du mois de juin une autre enquête relative à une Irlandaise aujourd'hui âgée de 37 ans, Hazel Behan, qui a déclaré à la police portugaise avoir été violée en juin 2004 alors qu'elle travaillait dans l'Algarve. "(L'enquête) est en cours", a précisé le procureur allemand. D'après les documents judiciaires portugais consultés par Reuters, la victime dit s'être réveillée aux côtés d'un inconnu cagoulé, un couteau maintenu sous la gorge. L'homme, ajoute-t-elle, l'a ligotée et violée sur une table avant de la photographier et de découper ses vêtements. Hazel Behan a pu fournir une description physique de son agresseur, indiquant qu'il parlait anglais mais avec un accent allemand, belge ou néerlandais. D'après les médias britanniques, Hazel Behan a décelé des similarités entre son viol et d'autres agressions sexuelles imputées à Christian B. et révélées en juin lorsque la justice allemande a révélé qu'il était soupçonné dans l'affaire McCann. (Jan Schwartz avec Catarina Demony à Lisbonne; version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

