Actions de petites et moyennes capitalisations, vers un retour à la normale ?

L'année 2023 s'est caractérisée par un retour à un environnement opérationnel plus normal pour les entreprises de petites et moyennes capitalisations. En effet, après une période 2021-2022 dominée par des chocs d'offre majeurs -poussées inflationnistes, bouleversements des chaînes logistiques, hausse rapide des taux d'intérêt, guerre en Ukraine, etc..., l'année écoulée a vu ces éléments revenir graduellement dans la norme. En particulier, les goulets d'étranglement des capacités de production, comme les stocks, les pièces détachées, ou le prix du fret maritime, se sont résorbés, l'inflation a diminué et les prix de l'énergie (pétrole et gaz) ont reflué nettement en-deçà de leur pic. Ce revirement majeur a entretenu les espoirs, grandissants au cours de l'année, de la fin du cycle haussier des taux d'intérêt et de la possibilité que l'Europe échappe à une forte récession.

Ce retour graduel à la normale des conditions opérationnelles, en particulier des chaînes d'approvisionnement, et financières avec les taux d'intérêt s'est avéré bénéfique d'un point de vue boursier en 2023 pour de nombreuses entreprises et secteurs qui avaient souffert de la situation inverse en 2021 et 2022. Il a permis au segment des actions de petites et moyennes capitalisations d'enregistrer une performance positive en 2023 : l'indice MSCI Europe Smid Cap EUR NR a progressé de +13,5% l'an passé.

Que penser des niveaux de valorisation actuels ?

Après une période de plusieurs années de sous-performance par rapport aux grandes capitalisations boursières, le de-rating relatif des petites et moyennes capitalisations boursières européennes (les « small & mid cap ») est significatif. La prime de valorisation par rapport aux Large-cap, dont elles ont longtemps bénéficié en raison de leur croissance bénéficiaire supérieure, est maintenant devenue quasi-nulle. En absolu, le multiple de résultats (PER ou ratio cours/bénéfices) des Mid-cap européennes ressort à seulement 13.4x fin décembre 2023 selon Bloomberg.

Pour autant, plutôt que de nous focaliser uniquement sur la valorisation moyenne des Mid-cap européennes prises comme une classe d'actifs dans son ensemble, nous mettons l'accent sur l'analyse fondamentale et la valorisation de chacune des sociétés dans laquelle nous souhaitons investir, à l'aune de leur potentiel de développement international.

Dans ce but, nos critères de sélection de titres sont stricts : ils recouvrent des entreprises rentables, déjà présentes à l'international, disposant d'avantages compétitifs (ex. existence de brevets, parts de marché, etc…) et capables d'auto-financer leur croissance. Cette philosophie d'investissement, appliquée sans relâche par une équipe collégiale de gérants disposant d'une expertise éprouvée depuis plus de 20 ans, nous permet d'être confiants dans notre capacité à repérer de telles opportunités, qui existent réellement en Europe. Rappelons que les fonds de la gamme Avenir sont des fonds actions et par conséquent présentent notamment un risque de perte en capital et un risque actions.

Par Pascal Riégis, Co-responsable Gestion Actions Fondamentales ODDO BHF AM, gérant de la gamme ODDO BHF Avenir

