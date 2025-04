Action à Paris contre la suspension d'aide américaine à la lutte contre le sida

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la suspension de l'aide américaine à la lutte contre le sida et réclamer un soutien accru de la France, le 29 avril 2025, place de la Concorde près de l'ambassade américaine, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Sida on meurt, la France regarde ailleurs" : une quarantaine de personnes se sont rassemblées mardi matin devant l'ambassade américaine à Paris pour dénoncer la suspension de l'aide américaine à la lutte contre le sida et réclamer un soutien accru de la France.

Des militants d'Aides, association française emblématique de la lutte contre le Sida, se sont allongés à terre, scandant notamment "Ne regardez pas ailleurs, les morts sont à vos pieds", "Avarice et injustice, Etats-Unis complices" et "Sida on meurt, Trump regarde ailleurs".

Le président américain Donald Trump a annoncé fin janvier la suspension de l'essentiel de l'aide étrangère, dont celle du programme Pepfar, un des piliers de la lutte contre le sida lancé par le président George W. Bush en 2003.

Pour Aides, la suspension de ce programme, qui "représentait 60% des financements mondiaux dans la lutte contre le VIH", constitue "une menace immédiate et historique de reprise épidémique".

Depuis la suspension de l'aide, "40.000 personnes supplémentaires sont mortes, c'est une catastrophe sanitaire", s'alarme auprès de l'AFP Emmanuel Bodoignet, vice-président national de l'association, affirmant qu'"aucun virus dans le monde" ne fait "actuellement autant de morts".

"Une épidémie n'a pas de frontière. Depuis la France, le VIH semble loin mais sans ces financements, il sera ici demain", avertit-il.

"Face aux enjeux actuels" l'association juge essentiel "que la France continue d’assurer un leadership dans la lutte contre le VIH et les autres pandémies".

Elle demande notamment aux autorités françaises d'augmenter l'aide publique au développement, d'allouer des recettes de nouvelles taxes à la solidarité internationale ou encore d'apporter un "soutien ambitieux" au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.