Achetez moins cher à l'étranger : casa en Toscane ou dans les Pouilles

Les trulli, constructions circulaires typiques des Pouilles, ont fait la réputation de cette petite ville, où les prix ont atteint jusqu’à 16.000 euros le mètre carré. (© DR)

Si la Toscane rayonne depuis des siècles, les Pouilles ont le vent en poupe depuis seulement quelques années. Où faut-il investir dans chacune de ces régions ? Quels types de biens sont disponibles ? Éléments de réponse.

Peut-être avez-vous vu ou lu des reportages sur le sujet : des villages transalpins souvent isolés proposent d’acquérir une maison pour un euro symbolique.

Vous imaginez bien qu’une telle offre, destinée à les repeupler, est assortie d’obligations ; malgré tout, ce programme mérite l’attention de ceux en quête d’une résidence en Italie. On ne sait jamais…

La liste des villages concernés est actualisée chaque année. En 2022, elle incluait notamment Biccari dans les Pouilles et Fabbrica di Vergemoli en Toscane, deux régions contrastées, mais tout indiquées pour goûter aux charmes de la dolce vita.

La Toscane

Splendides villes d’art et d’histoire, musées de renommée internationale… La Toscane, berceau de la Renaissance, est reconnue pour son exceptionnel patrimoine culturel.

Le Chianti encore abordable

Lorsque l’on évoque cette région au généreux terroir pour y acquérir un pied-à-terre, c’est d’abord à sa campagne vallonnée que l’on pense, et en premier lieu au Chianti, territoire viticole réputé entre Florence et Sienne surnommé un temps le «Chiantishire» en raison de la forte présence anglo- saxonne.

À 3 km du village de Castellina in Chianti et à une vingtaine de kilomètres de Sienne, une typique ferme toscane à rénover, dont la superficie avoisine les 360 m2 et agrémentée d’une grange de 120 m2 et de 3,3 hectares de