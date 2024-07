Accord de fusion entre Paramount et Skydance, qui avaient rompu leurs discussions (médias)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

L'entreprise de médias et de divertissement Paramount Global et la société de production Skydance ont trouvé un accord de fusion, quelques semaines après avoir rompu leurs discussions, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Selon ces sources, parmi lesquelles les quotidiens Wall Street Journal et New York Times et la chaîne de télévision CNBC, les deux entreprises ont renoué le dialogue et sont parvenues à s'entendre sur les conditions d'un mariage.

Cet accord doit désormais être examiné par un comité spécial composé de membres du conseil d'administration de Paramount Global, chargé d'examiner les différentes options à disposition de l'entreprise, mal en point.

D'après le site spécialisé Deadline, les parties ont accepté une période de 45 jours durant laquelle Paramount peut continuer de chercher un prétendant et recevoir des offres de rachat.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Paramount progressait de 7,93%.

Des médias américains avaient indiqué début avril que Paramount Global et Skydance étaient entrés en négociations exclusives, après le rejet d'une offre d'achat à hauteur de 26 milliards de dollars émise par la société d'investissements Apollo.

Mais ces discussions ont capoté à la dernière minute mi-juin après que National Amusements (NAI), actionnaire de contrôle de Paramount avec environ 77% des droits de vote, a quitté la table des négociations.

D'après Deadline, Skydance a accepté de verser 1,75 milliard de dollars pour NAI, qui passerait ainsi sous sa coupe en amont de la fusion avec Paramount. D'autres médias affirment que cette enveloppe pourrait atteindre jusqu'à 2,2 milliards de dollars.

Paramount et Skydance ont coproduit "Top Gun: Maverick", le blockbuster avec Tom Cruise qui a rapporté près d'1,5 milliard de dollars de recettes à travers le monde.

Perçu comme le plus petit des grands acteurs de la télévision et du streaming, Paramount Global fait l'objet de convoitises depuis de nombreux mois.

Netflix fait partie de ceux ayant exprimé leur intérêt.

La plateforme de streaming de Paramount, lancée en mars 2021, comptait 71 millions d'abonnés fin mars.

Anciennement appelée ViacomCBS, l'entreprise de médias contrôle les chaînes CBS, MTV, Nickelodeon et Comedy Central, ainsi que le studio de cinéma et de télévision Paramount.

Skydance Media est dirigée par David Ellison, fils de Larry Ellison, le milliardaire et cofondateur du géant de la tech Oracle.