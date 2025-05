information fournie par So Foot • 14/05/2025 à 22:55

À une journée de la fin, l'Eredivisie change de leader dans un scenario de fou

Complètement dingo.

Les fins de saisons sont folles, et c’est pour ça qu’on adore. Le championnat des Pays-Bas offre une nouvelle illustration ce mercredi. À une journée de la fin, le PSV repasse leader d’Eredivisie, à la place de l’Ajax Amsterdam. L’équipe de la capitale a concédé le nul à Groningue après un scenario de dingue : ils menaient 2-1 à la … 98 ème minute, et étaient même en supériorité numérique. Mais Thijmen Blokzijl, un type de 20 ans, a égalisé à la 99 ème en déviant un coup franc, et renvoie l’Ajax à ses récents travers. Les hommes de Francesco Farioli n’ont pas réussi à gagner lors de leurs quatre derniers matchs ! …

UL pour SOFOOT.com