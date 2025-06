A Paris, Mohamed Amra garde le silence sur son évasion meurtrière devant les juges

Un hélicoptère de la gendarmerie se prépare à atterrir à la prison de Condé-sur-Sarthe, en vue du transfert du trafiquant de drogue Mohamed Amra depuis l'établissement situé dans le nord de la France, tôt le 11 juin 2025, pour une comparution au Palais de Justice à Paris ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le narcotrafiquant Mohamed Amra, extrait mercredi matin sous haute sécurité de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), n'a pas répondu aux questions des juges spécialisés sur son évasion meurtrière en mai 2024, ont indiqué à la presse ses avocats à l'issue de son premier interrogatoire au tribunal de Paris.

Entendu pendant trois heures par les trois juges de la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (Junalco) chargés des investigations, ouvertes notamment pour meurtres en bande organisée en récidive, M. Amra a fait "de simples déclarations" sans répondre sur le fond, a indiqué son avocat Lucas Montagnier. Le suspect a notamment évoqué "ses conditions" de détention "au quotidien", a précisé son autre avocat, Benoît David.

"Ce choix ne résulte pas d'un procédé, ni d'une défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, mais d'un constat inquiétant": "Nous n'avons pas pu préparer cet interrogatoire dans des conditions sereines et conformes aux droits de la défense", a affirmé Me Montagnier.

Lors de leurs entretiens, un surveillant, posté derrière une porte vitrée, "peut entendre les échanges, voir les documents", s'est indigné Me Montagnier, dénonçant une "absence de confidentialité" et une "atteinte grave" aux droits de la défense. Constamment "menotté", Amra ne peut non plus pas "prendre de notes" pour suivre son dossier et n'a accès "qu'une fois par jour au téléphone fixe" pour appeler ses conseils.

L'audition du jour devait permettre de le questionner sur la préparation de son évasion, sur le jour J de l'opération puis sur sa longue cavale. "M. Amra répondra aux questions des juges lorsque la confidentialité de nos échanges sera pleinement garantie", a assuré Me Montagnier.

"Si les juges doivent pouvoir exercer leur fonction sereinement et sans aucune pression, nous voulons rappeler qu'il en va de même pour la défense", a-t-il insisté.

- Casque antibruit et bandeau -

Au moins quarante autres personnes sont mises en examen dans cette affaire tentaculaire qui a mobilisé des moyens exceptionnels pour interpeller les suspects, dont certains étaient en fuite en Thaïlande, en Allemagne et au Maroc.

Un médecin légiste sur le site d'une attaque à la voiture bélier contre un fourgon pénitentiaire, au péage routier à Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'évasion de celui qui est surnommé "La Mouche" s'était déroulée le 14 mai 2024 dans l'Eure lors d'une précédente extraction qui s'est transformée en véritable guet-apens, coûtant la vie à deux agents pénitentiaires et en blessant grièvement trois autres.

Mohamed Amra se trouvait dans un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville quand un commando l'a libéré dans une attaque ultraviolente. Il est ensuite parti en cavale pendant neuf mois, mais a été arrêté le 22 février à Bucarest avant d'être remis à la France.

Mercredi, cette nouvelle extraction a été réalisée sous haute sécurité, avec à la manoeuvre le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), unité d'élite spécialisée dans la gestion de crises et les missions dangereuses.

Mohamed Amra (c) escorté par des policiers, le 23 février 2025 à Bucarest, en Roumanie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Peu après 07h30, Mohamed Amra a été extrait par hélicoptère de sa prison dans l'Orne. A bord, il était équipé d'un casque antibruit, avec un bandeau sur les yeux "pour l'empêcher de mémoriser le trajet", selon une source proche du dossier.

- "Pression" -

Puis il a été conduit de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) au tribunal de Paris où il est arrivé vers 09H30, escorté par un convoi de quatre véhicules et deux motards, a constaté une journaliste de l'AFP.

La révélation par la presse de cette extraction avait auparavant suscité l'indignation de syndicats pénitentiaires, appelant à une audition en visioconférence ou à un déplacement des magistrats au sein même de la prison de Condé, pour minimiser les risques.

Cette "pression" mise pour "empêcher une quelconque extraction" est "un réel problème", a souligné son autre avocat, Benoît David. "Une bonne justice a certes un coût, mais elle n'a pas de prix dans une société démocratique", a insisté Me David.

Si les juges ont choisi de le faire venir, c'est "parce qu'ils veulent désormais que le dossier avance vite", avait justifié la procureure de Paris, Laure Beccuau, sur RMC/BFM.

"On va peut-être lui opposer des pièces de procédure, des scellés. (...) Vous n'imaginez évidemment pas trois magistrats instructeurs se déplacer avec l'intégralité des scellés. Et puis il faut aussi des conditions d'audition sur un interrogatoire qui va durer longtemps", avait-elle relevé.