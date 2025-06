A Londres, la parade d'anniversaire du roi rend hommage aux victimes du crash du vol d'Air India

Le roi Charles III lors de la parade militaire célébrant son anniversaire à Londres le 14 juin 2025 ( AFP / Ben STANSALL )

Une minute de silence a été observée samedi en hommage aux victimes du crash du vol d'Air India lors de la traditionnelle parade militaire célébrant l'anniversaire du souverain britannique à Londres.

Organisée tous les ans en juin, cette cérémonie marque publiquement l'anniversaire du roi, qui aura 77 ans le 14 novembre prochain et fêtera alors l'évènement en privé.

Pour la deuxième année consécutive, Charles III, qui est toujours soigné pour un cancer dont la nature n'a pas été dévoilée, a parcouru en carrosse le Mall, l'avenue longeant le palais de Buckingham, accompagné de la reine Camilla, avant de recevoir le salut des troupes.

Le roi est apparu souriant et a salué la foule massée sur le Mall. Il était en habits militaires et la reine Camilla était vêtue d'un élégant ensemble crème. Un petit groupe de militants anti-monarchie était aussi présent avec leurs drapeaux jaunes "Not My King" ("Pas mon roi").

Un soldat britannique monte la garde avant la parade militaire célébrant l'anniversaire du roi Charles III le 14 juin 2025 ( AFP / Ben STANSALL )

Le roi était suivi notamment de son frère le prince Edward et de sa soeur la princesse Anne, ainsi que de son fils et héritier du trône William. Tous trois étaient à cheval et en habits militaires.

Considéré comme l'un des temps forts du calendrier royal, cet événement a pris une tournure inattendue avec l'hommage aux victimes de la tragédie de l'Air India.

Le crash de cet avion jeudi a fait 279 morts, dont 52 Britanniques. Un seul homme, de nationalité britannique, a survécu au crash.

En plus de la minute de silence, des membres de la famille royale étaient vêtus d'un brassard noir, dont le roi Charles.

La prince Kate, épouse du pricne William, et sa fille Charlotte lors de la parade militaire célébrant l'anniversaire du souverain britannique à Londres le 14 juin 2025 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Ces modifications au programme initial ont été faites "en signe de respect pour les vies perdues, les familles en deuil et toutes les communautés touchées par cette tragédie", avait indiqué un porte-parole du palais avant le début de la parade.

La très populaire princesse Kate, l'épouse du prince William, était également présente avec ses enfants, George, Charlotte et Louis. Ils ont longé le Mall en carrosse.

Elle était vêtue d'un ensemble turquoise.

Le défilé s'est conclu par une parade aérienne à laquelle a assisté la famille royale depuis le balcon du palais de Buckingham.

La tradition de cette parade baptisée "Trooping the colour" ("Salut aux couleurs") remonte au règne de George II en 1748 qui, bien que né le 30 octobre, a souhaité profiter d'un temps clément pour fêter son anniversaire.

Les célébrations de l'anniversaire du roi sont aussi l'occasion, avec le Nouvel An, d'annoncer distinctions et décorations de personnalités et d'anonymes.

Cette année, cette liste récompense notamment le footballeur David Beckham ou encore l'acteur Gary Oldman.