À 39 ans, Santi Cazorla prolonge d’un an avec Oviedo

Au moins un joueur que l’Arabie saoudite n’aura pas.

Né à quelques kilomètres d’Oviedo et formé dans le club des Asturies, Santiago Cazorla (39 ans) a décidé de prolonger son passage d’une année supplémentaire. Une annonce faite via un communiqué élogieux : « Santi Cazorla n’est pas seulement notre étendard sur le terrain, où il apporte sa science du football, mais il transcende également le rectangle vert, avec des actions et des gestes qui rendent sa figure encore plus grande, en étant très proche du centre de formation et en étant un exemple d’Oviedo où qu’il aille. » …

UL pour SOFOOT.com