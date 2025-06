À 35 ans, Kévin Théophile-Catherine prolonge l’aventure avec le Dinamo Zagreb

Dans la légende.

Ses meilleures années au Stade rennais aux côtés de Yann M'Vila, Jonathan Pitroipa ou Julien Féret ne sont plus qu'un lointain souvenir. Même s'il a eu du mal à rebondir entre Cardiff et Saint-Étienne, Kévin Théophile-Catherine a trouvé son bonheur dans le football : le Dinamo Zagreb . Arrivé en 2018, le défenseur central capable de jouer latéral prolonge en Croatie pour une saison de plus , comme l'a annoncé le club dans un communiqué. Le vainqueur de la Gambardella en 2008 avec les Bretons repousse donc son départ à la retraite et jouera une huitième saison sous le maillot du Dinamo Zagreb.…

RFP pour SOFOOT.com