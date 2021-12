5 desserts pour remplacer la bûche de Noël

Voici 5 idées de desserts aussi originaux que savoureux pour Noël crédit photo : Getty images

Pâtissière ou glacée, la traditionnelle bûche conclut généralement le repas de Noël. Vous êtes un peu lassé et vous cherchez une idée plus originale ? Pavlova, omelette norvégienne, Forêt-noire... voici 5 idées de desserts aussi beaux que savoureux pour remplacer la bûche dans votre menu de fêtes !

1.La pavlova

Nommée en l’honneur d’une ballerine russe, la pavlova est un dessert composé d’une meringue, surmontée de crème chantilly ou de crème glacée, et recouverte de fruits frais. Croquante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur, elle fera fondre vos convives! Vous pouvez l’agrémenter de fruits exotiques pour mettre du soleil dans votre repas de Noël (kiwi, mangue, fruit de la passion, carambole…) ou bien opter pour des agrumes. Pourquoi ne pas la napper d’un coulis pour plus de gourmandise? Un dessert de fêtes simple et délicieux!

2.L’omelette norvégienne

L’omelette norvégienne, c’est la rencontre du feu et de la glace. Elle est constituée d’un fond composé de génoise ou de biscuits à la cuillère, surmonté de crème glacée, et recouverte d’une couche de meringue ou d’un appareil à omelette soufflée, puis passée au four ou flambée.

Son originalité repose sur le contraste entre l’intérieur glacé et l’extérieur chaud. Ne cherchez pas le lien avec la Norvège, il n’y en a pas! Pour la petite histoire, ce dessert «scientifique» a été créé en 1867 à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris. Le chef du Grand Hôtel a imaginé une création inspirée des découvertes d’un physicien américain émigré en Bavière sur la conductivité de la chaleur. Celui-ci avait notamment démontré le pouvoir isolant du blanc d’œuf battu, et donc de la meringue. Situant par erreur la Bavière en Norvège, le chef a baptisé son invention «omelette norvégienne». Un dessert tout en finesse et une anecdote, deux moyens d’impressionner vos invités!

3.Le Mont-Blanc

Le Mont-Blanc, c’est ce dessert mythique du salon de thé Angelina . En forme de petit dôme, il se compose d’une meringue, surmontée de chantilly et recouverte d’une préparation à base de crème de marrons et pâte de marrons.

Christophe Appert, chef pâtissier de la célèbre maison, vous souffle la recette, à moins que vous ne préfériez opter pour celle de Christophe Michalak ou de Cédric Grolet , virtuose du Meurice. Ce dernier revisite le Mont-Blanc en remplaçant la meringue par une tartelette garnie d’une crème d’amandes aux marrons glacés, d’une crème de marrons, de praliné, d’un gel citron pour apporter de l’acidité et d’un dôme gel et crème de marron. Plongez la cuillère jusqu’en bas pour apprécier toutes les textures et les saveurs de ce dessert typiquement hivernal.

4.La Forêt-Noire

Vous n’êtes pas fan de la meringue? Voici un dessert qui n’en contient pas! Autant l’omelette n’a de norvégienne que le nom, autant la Forêt-Noire est bien une pâtisserie originaire d’Allemagne. Elle est constituée de couches de génoise au cacao imbibée de kirsch et de crème chantilly avec des cerises. Le chef Cyril Lignac en propose une délicieuse recette. N’hésitez-pas à la décorer avec de gros copeaux de chocolat pour imiter l’écorce des sapins. Le kirsch peut être remplacé par un sirop de cerise non alcoolisé. Puisque ce n’est pas la saison des cerises, vous pouvez utiliser des cerises au sirop ou bien surgelées. C’est un dessert festif facile à réaliser dont l’aspect élégant séduira vos convives.

5.Les 13 desserts provençaux

Pourquoi ne pas adopter une tradition gourmande du sud de la France pour conclure en beauté le repas du réveillon? En Provence, une coutume vieille de plusieurs siècles veut que l’on déguste non pas un mais treize desserts à Noël. La liste varie selon les villes et les villages, mais on retrouve toujours les quatre mendiants, qui représentent les quatre ordres religieux: les noix ou noisettes (Augustins), les amandes (Carmel), les figues séchées (Franciscains) et les raisins secs (Dominicains). Viennent ensuite le nougat blanc et le nougat noir (avec du miel caramélisé et des amandes grillées) qui représentent les pénitents, ainsi que les dattes, qui rappellent les Rois mages. On trouve également la pompe à huile (un gâteau parfumé à la fleur d’oranger), les calissons d’Aix, la pâte de coing, les papillotes ainsi que des fruits de saison: raisin blanc, oranges ou mandarines.

D’où vient la tradition de la bûche? <p data-infobox-text=""> L’origine de la bûche de Noël remonte à une coutume païenne très ancienne liée au solstice d’hiver. Durant la nuit la plus longue de l’année, on brûlait une énorme bûche qui devait se consumer très lentement, idéalement jusqu’au Nouvel an. Cette tradition était entourée de tout un rituel, et devait garantir une année prospère et de bonnes récoltes. L’invention du dessert date du XIXe siècle, sans que l’on sache précisément quand, car plusieurs pâtissiers se disputent la paternité. Elle s’est vraiment popularisée après la Libération. </p> L’origine de la bûche de Noël remonte à une coutume païenne très ancienne liée au solstice d’hiver. Durant la nuit la plus longue de l’année, on brûlait une énorme bûche qui devait se consumer très lentement, idéalement jusqu’au Nouvel an. Cette tradition était entourée de tout un rituel, et devait garantir une année prospère et de bonnes récoltes. L’invention du dessert date du XIXe siècle, sans que l’on sache précisément quand, car plusieurs pâtissiers se disputent la paternité. Elle s’est vraiment popularisée après la Libération.

