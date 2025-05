30 ans de suspension pour un joueur amateur après avoir agressé un arbitre

C’est ce qu’on appelle marquer le coup.

Le 2 mars dernier, lors d’un duel entre l’US Montbazon et Luynes, le gardien local a vu rouge. Pas un carton, non : une montée de testostérone mal gérée et un sprint vers l’arbitre, conclu par un tacle façon MMA . Résultat : neuf jours d’ITT pour l’homme en noir, et une suspension de… 30 ans pour le joueur. Trente ans.…

EG pour SOFOOT.com