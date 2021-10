2022 : « Michel Barnier, le candidat que la jeunesse française attendait »

Nous sommes une génération* qui voit, chaque jour, les États et les institutions censés protéger les plus faibles perdre un peu plus de leur pouvoir. Parallèlement, nous assistons, impuissants, à l’extension de cet État technocratique, qui restreint et brise les initiatives personnelles.

Nous sommes une génération qui ne veut pas d’une écologie punitive et dogmatique mais d'une véritable politique de protection de notre environnement efficace et durable.

Nous sommes une génération qui ne veut pas d’une immigration massive et chaotique mais qui veut reprendre le contrôle de nos frontières pour une immigration qui ne serait plus subie mais maîtrisée.

Nous sommes une génération qui refuse le laxisme judiciaire et réclame de la fermeté face à la violence et l’insécurité qui frappent les Français quotidiennement, et notamment les plus faibles.

Nous sommes une génération qui ne veut pas d’une éducation délaissée et nivelée par le bas mais d’une éducation qui renoue avec l’égalité des chances et la soif d’excellence.

Nous sommes, enfin, une génération qui ne se résigne pas et qui souhaite voir la France prendre toute sa place de leader mondiale dans les grands défis du XXIe siècle, comme la conquête spatiale, le numérique, le défi démographique et alimentaire. La place de notre grande nation n’est pas au bord du chemin, à regarder laisser passer les enjeux stratégiques de notre temps,

