12 points ou moins, l'Eurovision entre en finale

Le logo de l'Eurovision à la St. Jakobshalle de Bâle, le 14 mai 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les 26 chansons en finale de l'Eurovision samedi vont conduire les téléspectateurs à choisir entre l'humour d'une ode au sauna, le regret d'un amour dilapidé, la promesse d'une aube nouvelle après l'horreur, l'apologie de la jouissance ou encore le souvenir d'une maman.

Le concours de la chanson a 69 ans et c'est le plus grand télé-crochet du monde. Musique, kitsch, compétition, mur LED haute définition et beaucoup de pyrotechnie se disputent l'attention et les votes de quelque 160 millions de téléspectateurs en Europe et au-delà.

Le concours reste une grande fête populaire. Quelque 500.000 visiteurs sont venus pendant la semaine à Bâle, selon la ville suisse. Et si la Sankt Jakobshalle ne peut accueillir que 6.500 spectateurs, ils seront 36.000 à suivre la finale depuis le stade du FC Bâle de l'autre côté de la rue.

"Nous avons commencé tout ça avec l'espoir de rétablir un sentiment d'unité, de calme et de solidarité dans un monde compliqué", confie Martin Green, le patron du concours, les larmes aux yeux. "Je suis tout simplement bouche bée que (l'Eurovision) transmette un message aussi profond et magnifique au reste du monde".

Les organisateurs ont craint que la participation israélienne n'attire les foules que l'on a vu l'année dernière à Malmö marcher contre la guerre à Gaza, au moment où Israël intensifie son offensive dans le territoire palestinien.

Mais la mobilisation a été faible jusque-là. Un rassemblement est encore prévu samedi à 19H00 (17H00 GMT), peu avant le début de la compétition à 21H00.

- Et le vainqueur... -

Le groupe suédois KAJ lors d'une répétition en costumes pour la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La Suède reste la favorite des parieurs avec l'ode du trio comique KAJ et son entêtant et entraînant "Bara Bada Bastu", qui évoque les joies d'un sauna.

En total contraste mais sur les talons du trio, le contre-ténor JJ a ébloui pour l'Autriche avec "Wasted Love" sur l'amour dilapidé, avec une interprétation mise en valeur par un noir et blanc de studio Harcourt.

La chanteuse française Louane lors d'une répétition de la finale de l'Eurovision à Bâle, en Suisse, le 16 mai 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Louane, pour la France, était sélectionnée d'office pour la finale, mais sa chanson "maman" hommage à sa mère disparue, intensément interprétée et une scénographie toute en retenue symbolisant le temps qui passe dans un sablier, lui ont permis de se hisser à la troisième place des bookmakers.

- Adrénaline -

Le chanteur norvégien Kyle Alessandro lors d'une répétition en costumes pour la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le Norvégien Kyle Alessandro ouvrira le spectacle dans une explosion de flammes, suivi par la Luxembourgeoise Laura Thorn et "la poupée monte le son". Une possible surprise.

Sur un ton léger et en français, la chanteuse dénonce le patriarcat en invoquant "Poupée de cire, poupée de son", écrit par Serge Gainsbourg et dont l'interprétation par France Gall avait donné la victoire au Luxembourg il y a 60 ans.

La chanteuse luxembourgeoise Laura Thorn lors d'une répétition en costumes pour la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'Albanie sera la dernière à se produire avant une longue séquence qui mènera à l'annonce du résultat, la remise du trophée en cristal et une vie bouleversée.

Les concurrents seront départagés par des votes : celui du jury et celui séparé des téléspectateurs de chacun des 37 pays participants, avec un poids égal. S'y ajoute le vote des spectateurs du reste du monde.

"La course au vainqueur s'annonce serrée", dit Thomas Niedermeyer, le maître des votes de l'Eurovision.

- Espoir et désir-

Sur fond d'appels au boycott d'Israël à l'Eurovision, la chanteuse israélienne et survivante de l'attaque du 7-Octobre, Yuval Raphael a vu sa cote augmenter au fil des semaines et son interprétation de "New Day Will Rise" (Un jour nouveau se lèvera) lui a offert un ticket en finale.

La chanteuse israélienne Yval Raphael lors d'une répétition pour la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La jeune femme de 24 ans qui a survécu en faisant la morte sous un tas de cadavres pendant le massacre perpétré par le Hamas, veut lancer un message universel "d'espoir et de solidarité".

La Finlandaise Erika Vikman, célèbre aussi la vie, mais à sa façon. Body de cuir clouté, cuissardes, chantant à tue-tête "Ich Komme" (je jouis), la chanteuse s'envole dans les airs sur un micro géant d'où jaillissent des gerbes d'étincelles.

La chanteuse finlandaise Erika Vikman lors d'une répétition pour la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

C'est la seule dont le public a scandé "Erika", "Erika, Erika", reflétant l'enthousiasme grandissant pour celle qui a dû cacher des fesses que l'Eurovision ne saurait voir.

Et il y a le mystère qui devient une obsession pour les médias et les fans présents à Bâle : Céline Dion, qui souffre d'une grave maladie, participera-t-elle à la finale samedi, 37 ans après avoir remporté le prix ? "Le Père Noël existe, et il faudra attendre et voir" ce qui va se passer, répond Martin Green, le patron du concours.