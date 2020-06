Tourisme : un été à quitte ou double ?

France 24 • 03/06/2020 à 20:31

En sortant du confinement, il y a comme un air de vacances qui se répand dans l'atmosphère. On s'est longtemps interdit d'y penser face à la pandémie et son bilan macabre. Mais l'heure est venue de faire enfin des projets d'ailleurs, ne serait-ce que pour venir en aide à un secteur qui en a bien besoin : le tourisme. Estimé à 1500 milliards de dollars de recettes, il concerne 20% de la population mondiale, avec au premier rang l'Europe. Une industrie à l'arrêt suite au confinement et à la fermeture des frontières. Le tourisme prêt à repartir ?