information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 13:34

La 111e édition du Tour de France s’élance, samedi 29 juin à midi, d'Italie, une première dans l'histoire de la Grande Boucle. La première étape, entre Florence et Rimini (206 km), proposera au peloton plus de 3 600 m de dénivelé positif ce qui n’était jamais arrivé non plus aussi tôt dans la course. Aperçu du parcours inédit de cette édition 2024 avec la journaliste Béatrice Houchard, spécialiste du Tour de France.