Taiwan souhaite "une enquête scientifique" pour déterminer l'origine du Covid-19

France 24 • 08/05/2020 à 14:39

Dans un entretien accordé à France 24, le vice-président taïwanais Chen Chien-jen, épidémiologiste de formation, revient sur la gestion réussie de la crise du Covid-19 dans son pays et critique la réponse de la Chine, ainsi que celle de l'OMS à la pandémie. Il n'exclut pas que l'origine du virus se trouve dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, mais appelle à "la prudence" et à la mise en œuvre d'une "enquête scientifique". Il se dit également préoccupé par une possible deuxième vague en automne ou en hiver.