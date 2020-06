France 24 • 10/06/2020 à 20:17

C'est un peu le serpent de mer de la vie politique française : "relocaliser" les entreprises et les emplois... Un argument avancé comme un mantra désormais à chaque campagne électorale. Et revenu avec d'autant plus de vigueur dans le débat politique que la France, comme d'autres pays notamment ici en Europe, s'est retrouvée confrontée à l'angoisse des pénuries et parfois des ruptures d'approvisionnement bien réelles sur des biens essentiels à l'occasion de la crise sanitaire et du confinement décidé à la hâte. Relocalisation : mirage ou réalité ?