Plan pour le tourisme : "les Français pourront partir en vacances en France"

France 24 • 14/05/2020 à 13:46

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé jeudi un plan d'investissement à hauteur de 1,3 milliard d'euros pour le secteur du tourisme et de la restauration et a détaillé une série de mesures de soutien représentant au total "un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques". Sur place, Julie Dungelhoeff, journaliste France 24, revient sur les points essentiels de ce plan.