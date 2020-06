Pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis : la contagion progresse dans 30 des 50 Etats

France 24 • 29/06/2020 à 10:47

Les Etats-Unis sont eux le pays le plus touché, tant en nombre de décès (125.747) que de cas (2.539.544). Bien que le nombre de décès quotidien ait légèrement diminué en juin par rapport au mois précédent, la contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du Sud et de l'Ouest : la Californie, le Texas et la Floride.