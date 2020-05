OMS : bras de fer autour du coronavirus ?

France 24 • 18/05/2020 à 18:54

C'est un rendez-vous qui, d'ordinaire, passe plutôt inaperçu et ne fait pas les gros titres de la presse internationale. Mais aujourd'hui et demain, l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se tient dans un contexte particulier : la pandémie de Covid-19 et la remise en question du rôle de l'agence onusienne, par les Etats-Unis notamment. Entre bilan global de la crise sanitaire et affrontement Chine - Etats-Unis, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce sommet virtuel un grand moment de vérité.