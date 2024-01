information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 09:28

Le Nigéria qui bute sur la Guinée équatoriale, l'Égypte qui manque de se faire surprendre par le Mozambique et le Cap-Vert qui se montre supérieur au Ghana... la CAN a livré dimanche son lot de surprises. Lundi, la compétition monte encore d'un cran avec trois grosses équipes à l'affiche : le champion en titre sénégalais, l'ambitieux Cameroun et une Algérie revancharde.