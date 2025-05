Négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie: aucun accord conclu (Valls)

information fournie par AFP Video • 08/05/2025 à 10:26

"Nous devons constater avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu", affirme au cours d'une conférence de presse à Nouméa, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls à l'issue de trois jours de négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce blocage empêche notamment de "régler la question de la composition du corps électoral", à l'origine de graves émeutes il y a quasiment un an, "et celle de l'exercice du droit à l'autodétermination", dit-il. SONORE