Michel Sidibé, ministre malien : "Hormis le Covid-19, d'autres pathologies sont tueuses en Afrique"

France 24 • 26/05/2020 à 14:03

Michel Sidibé, le ministre de la Santé et des Affaires sociales malien, affiche son optimisme quant à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans son pays, comme sur le continent africain. Dans cet entretien, il s'exprime aussi sur l'usage controversé de la chloroquine et sur celui du Covid-Organics, produit à Madagascar. Le ministre redoute, avant tout, les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire, ainsi que celles sur le traitement d'autres maladies infectieuses présentes sur le continent, comme le paludisme ou le VIH, "des pathologies courantes en Afrique".