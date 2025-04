information fournie par AFP Video • 06/04/2025 à 10:06

"New York dit bas les pattes" : des milliers de personnes se rassemblent à New York, sur le National Mall de Washington et dans d'autres villes des États-Unis pour s'opposer à la politique de Donald Trump et de son conseiller Elon Musk, lors des plus grandes manifestations depuis son retour à la présidence. IMAGES