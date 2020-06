M. Luther King III : "Après l'affaire George Floyd, le Sénat et le Congrès américain doivent agir"

France 24 • 11/06/2020 à 18:43

Martin Luther King III, le fils du célèbre militant des droits civiques, raconte la colère et la frustration qu'il a ressenties en regardant les images de la mort de George Floyd. Bien que le meurtre de cet Afro-Américain par un policier blanc s'ajoute à une longue liste d'homicides de personnes noires, cette affaire a, selon lui, galvanisé la nation américaine et le monde d'une manière inédite. "J'espère et je prie que ce sera un changement profond cette fois-ci", déclare-t-il. "On a jamais vu autant de manifestations, organisées simultanément, où se les Blancs sont en première ligne".