Les maliens à nouveau dans la rue contre le président IBK

France 24 • 20/06/2020 à 00:30

Les Maliens à nouveau dans la rue quinze jours après la première manifestation à l'appel du mouvement M5. Gilles Yabi, politologue du think thank WATHI nous a livré son analyse de la crise politique que traverse le pays. Ce vendredi est sorti SEMA, un film coup de poing sur les violences sexuelles en RDC. L'occasion pour le mouvement nationale des survivants de sensibiliser sur cette question et de demander des excuses publiques au président Tshisekedi. Pour finir, le reportage sur la corniche qui borde la capitale sénégalaise défigurée depuis des années par une bétonisation sauvage.