Les artistes du continent africain unis contre la pandémie de Covid-19

France 24 • 01/06/2020 à 16:43

Cette semaine, Afrique Hebdo revient sur les meilleurs moments de l'événement "Quand la musique sauve des vies : lutter contre l'infodémie grâce à la culture", organisé par France 24 et l'Unesco, à l'occasion de le Journée mondiale de l'Afrique. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le rôle des artistes dans la lutte contre la propagation du virus et les fake news est essentiel. Ils ont mis leur art au service de la sensibilisation. Vous pourrez retrouver notamment : Youssou N'Dour, , Marcus Miller, Didier Awadi, Bobi Wine, Spice Diana, Fafa Ruffino, Pam Luster, Danny Lee, DJ Flex, etc.