Le quotidien égyptien Mada Masr toujours dans le collimateur du régime

France 24 • 18/05/2020 à 10:43

Dans la presse de ce lundi 18 mai 2020, l'arrestation, en Egypte, hier, de la rédactrice en chef du journal indépendant égyptien Mada Masr, Lina Attalah, finalement libérée sous caution quelques heures plus tard. Et aussi : l'émotion en Algérie, après le décès, en fin de semaine dernière, d'une jeune médecin, des suites du coronavirus. Et, en France, une messe dominicale en "drive in".