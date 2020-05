Le puissant cyclone Amphan va frapper l'Inde et le Bangladesh

France 24 • 20/05/2020 à 11:11

Le cyclone Amphan, le plus puissant à se former depuis deux décennies dans le golfe du Bengale, va frapper mercredi 21 mai l'Inde et le Bangladesh, qui redoutent des dégâts considérables et ont évacué près de deux millions de personnes.