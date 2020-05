France 24 • 29/05/2020 à 15:39

Cette semaine, nous recevons l'acteur et réalisateur Arnaud Viard. Ensemble nous arpentons les rues du quartier de Saint-Germain-des-Près, à Paris, qui a longtemps été le repère des écrivains et philosophes. Et puis, rencontre avec une comédienne généreuse : Elsa Zylberstein, qui a égayé notre confinement avec ses sketchs improvisés chaque jour sur son compte Instagram.