Le debrief Bourse du 9 mai : le CAC 40 se retrouve de peu sous les 7.400 points.

09/05/2023

Après une séance amorphe ce lundi, la prudence est de mise pour cette journée. Les chiffres publiés ce matin concernant le commerce extérieur chinois révèlent une nouvelle baisse des importations de 7,9%. Malheureusement, ces données ont un impact négatif sur les entreprises opérant dans le secteur du luxe. Puis d'un autre côté, l'appréhension domine à la veille de la publication des données mensuelles sur l'inflation américaine.

C'est donc le rouge qui est à l'ordre du jour, le CAC 40 baisse de 0,59% vers les 7.397 points, dans un volume d'échanges de 3 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs, parmi celles en hausse, Teleperformance se distingue et progresse de 1,92%

On retrouve également Veolia et Thales qui grappillent quelques points.

A l'inverse, le titre Eurofins Scientific est à la traîne et lâche 4,12%, suivi de Kering qui est la valeur du luxe la plus pénalisée pour aujourd'hui. On retrouve aussi Dassault Systèmes et Capgemini dans le rouge, même si Goldman Sachs relève son objectif de cours de 225 à 230 euros.

On passe maintenant sur le SBF 120,

Malheureusement, la déroute se poursuit pour Casino, l'action chute de 15% en quatre séances et s'enfonce vers le palier des 7 euros. Orpea plonge à nouveau avec une variation de -4,83%.

En revanche, Bénéteau surperforme l'indice avec une hausse de 3,25%, puis on retrouve aussi Scor et Solutions 30 qui sont bien orientés.

Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne les indices Outre-Atlantique se négociaient à la baisse. La question du plafond de la dette US tracasse un peu les marchés mais les chiffres sur l'inflation préoccupent les investisseurs car toute surprise à la hausse de celle-ci renverrait les faucons de la Fed sur le devant de la scène.

