Le Champs-Elysées Film Festival : une édition 100% virtuelle

France 24 • 10/06/2020 à 13:01

Cette année, la neuvième édition du Champs-Elysées Film Festival se déroulera entièrement en ligne et sera gratuite. Avec deux cinéastes à l'honneur : les Britanniques Stephen Frears et Edgar Wright. Egalement au programme de cette émission, la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, et "Il était une fois dans l'est" un film à découvrir en vidéo à la demande. Le point avec Louise Dupont et Thomas Baurez.