information fournie par France 24 • 31/05/2025 à 22:19

Le « business des visas » en Afrique, et plus largement les enjeux liés à leur délivrance, suscitent de vives critiques. Coûts prohibitifs, procédures longues et humiliantes, discriminations flagrantes : derrière chaque demande de visa se cache un système complexe et opaque, où les refus massifs ne sont pas rares. Le recours à des prestataires privés pour gérer les dossiers a encore aggravé la situation.